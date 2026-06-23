Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında siyah-beyazlı ekibi çalıştırdığı döneme dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta baskıyı kaldıramayarak sahada gözyaşı döken ve kendisinden oyundan çıkmayı talep eden eski öğrencisinin adını ilk kez açıkladı.
Beşiktaş’taki futbolcuların üzerindeki ağır psikolojik baskılara değinen Sergen Yalçın, "Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış bir çocuğa bunlar yapılır mı? Normal mi bunlar sizce? Çocuk devre arasında odaya geldi ağlıyor. 'Ne olur beni oyundan çıkar' diye ağlıyor soyunma odasında.'' dedi.
Genç oyuncunun bu teslimiyetçi tavrına tepki gösterdiğini dile getiren Sergen Yalçın, ''Çıkmayacak, çıkamazsın, oynayacaksın. Seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatın biter. Çıkacaksın oynayacaksın. İsterse 150 dakika daha bağırsınlar, geçecek o kaleye. 5 tane daha gol yesen duracaksın o kalede. Yoksa futbol hayatın biter' dedim." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi - Son Dakika
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