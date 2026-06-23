CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), yargının 38. Olağan Kurultay için verdiği mutlak butlan kararının ardından sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında hem teşkilatlara yönelik sert kararlar alındı hem de partinin yeni kurultay takvimi netleşti.

İKİ İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, YERLERİNE ATAMA YAPILDI

MYK toplantısından yansıyan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu yönetimi teşkilatlarda köklü değişikliklere devam ediyor. Alınan karar doğrultusunda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Kayseri İl Başkanı Gözbaşı'nın sadece görevden alınmakla kalmayıp, yönetimiyle birlikte kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Boşalan koltuklar için yeni atamalar da hızla gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Antalya İl Başkanlığı’na Hasan Şahin’i, CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ise Okan Marzıoğlu’nu atadı.

"OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ EYLÜLDE BAŞLIYOR"

MYK ve saat 14.00'te başlayan PM toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplanan 820 delegenin olağanüstü kurultay imzalarını da incelediklerini belirten Sarı, olağan kongre sürecinin eylül ayının ilk haftasından itibaren resmen başlatılacağını duyurdu.

Süreci yürütmek üzere; Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir'den oluşan özel bir komisyon kurulduğunu belirten Sarı, il ve ilçe kongrelerinin takvim ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

22 BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASI: ÖZELEŞTİRİ YAPILMALI

Müslim Sarı'nın gündeminde, son dönemde partiden kopan yerel yöneticiler de vardı. CHP'den 22 belediye başkanının istifa ettiğini ve bunlardan 19'unun AK Parti saflarına katıldığını belirten Sarı, bu tabloyu eleştirdi. Parti içine yönelik de net bir mesaj veren Sarı, "Siyasi olarak karşı mücadele ettiğimiz partinin safına geçilmesini doğru bulmuyoruz. Ancak özeleştiri de yapılmalı. Aday belirleme sürecinden itibaren başlamalı özeleştiri" diyerek duruma dikkat çekti.

FOTOĞRAF PARÇALAYANLARA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Açıklamasının son bölümünde İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan olumsuzluklara değinen Sözcü Müslim Sarı, Özgür Özel'e yönelik tutumlara müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Sarı, "İzmir İl Başkanlığı’nda Özgür Özel’in fotoğrafını parçalayanlar hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Rencide edici görüntüleri kabul etmiyoruz" diyerek parti içi saygı kurallarının işletileceğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL KURULTAY ÇAĞRISI YAPTI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özel, "Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'i bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.