Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir - Son Dakika
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Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir

Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
22.06.2026 20:06
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu gece 00.00'da oynanacak Fransa-Irak maçı öncesi Philadelphia için gök gürültülü fırtına uyarısı yapıldı. Lincoln Financial Field'daki karşılaşmanın, yıldırım ve şiddetli yağış riski nedeniyle ertelenme veya geç başlama ihtimali bulunuyor.

FIFA 2026  Dünya Kupası organizasyonunda heyecan sürerken, Fransa ile Irak arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

MAÇIN ERTELENME RİSKİ

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanacak müsabakanın, bölgede etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle ertelenme veya gecikme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HORTUM UYARISI

ABD basınında yer alan meteorolojik tahminlere göre; Philadelphia ve çevresinde öğleden sonra başlayıp gece saatlerine kadar sürecek gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Uzmanlar; şiddetli rüzgar, yoğun yıldırım düşmeleri ve yer yer hortum tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca yağışların yol açabileceği ani sel riskinin, hem şehir içi trafiğini hem de hava ulaşımını olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Hava muhalefeti sebebiyle bölgedeki açık hava etkinliklerinin tehlikeye girdiği, bu kapsamda Dünya Kupası mücadelesinin yanı sıra Lemon Hill'deki canlı yayın organizasyonunun da ertelenebileceği ya da başlama saatinin ileri bir saate alınabileceği ifade ediliyor.

ABD'DEKİ YILDIRIM PROTOKOLÜ MAÇI UZATABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan resmi hava durumu protokolleri, bu tarz turnuvalarda süreci doğrudan etkiliyor. Kurallara göre, stadyumun yaklaşık 13 kilometrelik (8 mil) yarıçapı içerisinde tek bir yıldırım dahi tespit edilirse, müsabakaya zorunlu olarak 30 dakika ara veriliyor. Bu süreçte düşen her yeni yıldırım, yarım saatlik bekleme süresini sıfırdan tekrar başlatıyor. 

Benzer bir durum geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Chelsea - Benfica son 16 turu maçında yaşanmış, fırtına nedeniyle defalarca duran karşılaşma tam 4 saat 38 dakikada tamamlanabilmişti. Fransa - Irak maçının da benzer bir senaryoya sahne olup olmayacağı merakla bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Kupası Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir - Son Dakika

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