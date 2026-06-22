Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya, Dallas'ta karşı karşıya geldi.

ARJANTİN PENALTI KAZANDI

İlk maçını rahat kazanan Arjantin, bu mücadeleye de baskılı başladı. Lautaro Martinez'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından VAR'ın uyarısıyla penaltı kazanan Arjantin, öne geçme fırsatını kullanamadı.

MESSI PENALTIYI DIŞARIYA ATTI

Mücadelenin 9. dakikasında penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, sevenlerini üzdü. İlk maçta hat-trick yaparak turnuvaya sükseli bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız, topu kalenin yanından dışarıya yolladı. Messi kaçırdığı bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmayı da bir süreliğine erteledi.