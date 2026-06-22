Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi - Son Dakika
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Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi

Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi
22.06.2026 20:16
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya ile karşılaşan Arjantin, maçın başında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Messi, topu kalenin yanından dışarıya gitti. Messi, bu golü atsaydı Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olacaktı. Yıldız isim bu rekoru biraz daha erteledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya, Dallas'ta karşı karşıya geldi.

ARJANTİN PENALTI KAZANDI

İlk maçını rahat kazanan Arjantin, bu mücadeleye de baskılı başladı. Lautaro Martinez'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından VAR'ın uyarısıyla penaltı kazanan Arjantin, öne geçme fırsatını kullanamadı.

MESSI PENALTIYI DIŞARIYA ATTI

Mücadelenin 9. dakikasında penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, sevenlerini üzdü. İlk maçta hat-trick yaparak turnuvaya sükseli bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız, topu kalenin yanından dışarıya yolladı. Messi kaçırdığı bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmayı da bir süreliğine erteledi. 

Dünya Kupası, Lionel Messi, Avusturya, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi - Son Dakika

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