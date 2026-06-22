Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
22.06.2026 20:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge diplomasisinde hareketli bir güne imza atarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Komşu ülkelerle yeni dönem stratejilerinin masaya yatırıldığı liderler zirvesinde; İran-ABD mutabakatına verilen destek, provokasyonlara karşı ortak duruş ve Irak ile enerji, savunma ve ulaştırma alanlarındaki dev iş birliği potansiyeli ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarındaki iş birlikleri ile bölgesel barış adımları masaya yatırıldı.

İRAN İLE "MÜZAKERELERİ SABOTE ETMEK İSTEYENLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI" MESAJI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için her türlü desteğin sağlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü

Erdoğan, kritik diplomatik sürece ilişkin olarak, müzakereleri sabote etmek isteyen aktörlere karşı dikkatli davranmanın önemine dikkat çekti. Yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımların atılmasının gerekli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için de kararlılıkla adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'YE TÜRKİYE DAVETİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir diğer diplomasi trafiği ise Irak Başbakanı Ali Zeydi ile oldu. Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların değerlendirildiği görüşmede liderler, stratejik alanlara odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü

Yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iki ülke arasında büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğunun altını çizdi. Erdoğan, bu konuları ve ortak adımları daha kapsamlı şekilde istişare etmek üzere Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi Türkiye’ye davet etti.

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Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü - Son Dakika

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