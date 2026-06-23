Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

23.06.2026 15:07  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli 4 ilde insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin hesaplarını tuttuğu "fuhuş ajandası" ele geçirilirken, çetenin elinden 12'si yabancı uyruklu toplam 15 kadın kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince; insan ticareti ile zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanması amacıyla 2 aylık projeli çalışma yürütüldü.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Operasyonlarda "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin Etmek" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3'ü Türk, 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

AJANDA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası’ndan çekildi Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi
İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu
Beşiktaş’tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor’a imza attı Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı

15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 15:43:24. #7.13#
SON DAKİKA: Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.