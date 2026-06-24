Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı - Son Dakika
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Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı

Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı
24.06.2026 10:01  Güncelleme: 10:03
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Fransa'da ortalama 29,8 dereceyle tarihin en sıcak günü kaydedildi. 54 bölgede kırmızı alarm verilirken, sıcak hava dalgası nedeniyle 40 kişi boğularak hayatını kaybetti. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi turistik mekanlar çalışma saatlerini değiştirdi.

AŞIRI sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Ülkede sıcak hava dalgası nedeniyle 54 bölgede kırmızı alarma geçilirken, son günlerde 40 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Fransa Meteoroloji Servisi (Meteo-France), ülke genelindeki 30 meteoroloji istasyonunda ölçülen gece ve gündüz sıcaklıklarının ortalamasının 29,8 dereceye ulaştığını ve 1947'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyenin görüldüğünü duyurdu. Önceki rekorun 29,4 derece ile Ağustos 2003 ve Temmuz 2019'da ölçüldüğü hatırlatıldı. Pissos kasabasında termometreler 44,3 dereceyi gösterirken, Bordeaux kentinde sıcaklık 42,1 dereceye ulaştı. Ortalama 21,6 derece olarak ölçülen gece sıcaklıklarının da 1947'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

40 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sıcaklık artışıyla birlikte denetimsiz bölgelerde suya girilmesi sonucu boğulma vakaları yaşandı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sıcak hava dalgasının başladığı 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Lecornu, "İstisnai bir yoğunluk yaşıyoruz. Her gün ve her gece yerel ve ulusal sıcaklık rekorları kırılıyor" dedi. Meteo-France ise ülkenin yaklaşık yarısına denk gelen 54 bölgede 'kırmızı alarm' verildiğini bildirdi.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Sıcaklık artışı turistik mekanların çalışma saatlerinde de değişikliğe neden oldu. Eyfel Kulesi saat 16.00'da kapanırken, Louvre Müzesi cumartesi gününe kadar ziyaret saatlerini iki saat öne çekerek 16.00'da kapatma kararı aldı. Müze yönetiminden yapılan açıklamada, artan ziyaretçi sayısıyla birlikte gün sonuna doğru içerideki ısı birikiminin yükseldiği ve eserlerin korunması amacıyla bazı galerilerin kapatılabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı - Son Dakika

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