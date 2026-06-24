Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman\'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
24.06.2026 11:33
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük sürecine ilişkin ilk kez konuşan Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın davetiyle başlayan çalışmalarda yer aldığını ancak son görüşmenin ardından iletişimin kesildiğini açıkladı. Kocaman, yönetimin kararını medya aracılığıyla öğrendiğini belirtirken, göreve getirilen İsmail Kartal'a başarı dileklerini iletti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki teknik direktörlük sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul döneminde adı teknik direktör adayları arasında geçen Kocaman, kamuoyunda yer alan haberler ve yorumlar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

"SEZON PLANLAMASI ÜZERİNE KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPTIK"

Kocaman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur."

"TELEFON GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN İLETİŞİM KESİLDİ"

Tecrübeli teknik adam, teknik kadro değerlendirmeleri sırasında uzlaşı zemini arayışının sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

"Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

"TERCİH EDİLEN İSMAİL KARTAL VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Başarı ve başarısızlıklarda en büyük payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

"Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz."

Kocaman, göreve getirilen teknik heyete de başarı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

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Son Dakika Spor Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi - Son Dakika

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