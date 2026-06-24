Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

Alper Yeğin\'in Erdoğan Bayraktar\'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
24.06.2026 10:55
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı ziyaret edip o anları sosyal medyada paylaşması, kendi partisinde kriz yarattı. Eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu, son dönemde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına atıfta bulunarak Yeğin’in paylaşımının altına, “Hayırdır Sayın Başkan, hangi sebeple?” yorumunu yazdı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı ziyaret etti. Gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yeğin’in gönderisinin altına dikkat çeken bir yorum geldi.

Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

"HAYIRDIR BAŞKAN HANGİ SEBEPLE?"

22. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu, son dönemde CHP’den AK Parti’ye geçen bazı belediye başkanlarına gönderme yaparak, Başkan Yeğin’e “Hayırdır Sayın Başkan, hangi sebeple?” sorusunu yöneltti.

Yapılan diğer yorumlardan bazıları şunlar; 

Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI GÖZ KIRPMIŞTI

Öte yandan bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan 33 yaşındaki CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, imar düzenlemesini reddeden İBB yönetimini "Tuzla halkını mağdur etmekle" suçlayarak sert şekilde eleştirmişti. CHP kulislerinde, belediyelere yönelik operasyonlardan uzak durmak isteyen Bingöl'ün AK Parti ile transfer temaslarını hızlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Kemal Kumkumoğlu, Sancaktepe Belediye, Erdoğan Bayraktar, Milletvekili, Alper Yeğin, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı - Son Dakika

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