CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi

24.06.2026 12:11
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Bir hafta önce CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katılıyor. TBMM'deki grup toplantısında görüntülenen Özdemir, "Aynı Nimet'im değişen bir şey yok. Aynı misyonla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden  İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ankara kulislerinde günlerdir Nimet Özdemir ve İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti saflarına katılacağı konuşuluyor. TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda görüntülenen Nimet Özdemir sessizliğini bozdu. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de katıldığı toplantıda iddiaları doğrulayan Özdemir, "Aynı Nimet'im değişen bir şey yok. Aynı misyonla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Özdemir'in AK Parti’ye katılımı kapsamında rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Conley Üniversitesi Siyaset Bilimi programından lisans derecesi almıştır. İş hayatında inşaat ve kule vinç kiralama sektörlerinde girişimci olarak faaliyet göstermiş, çeşitli şirketlerin kurucu ortakları arasında yer almıştır.

Siyasi yaşamına 2017 yılında İYİ Parti’de başlayan Özdemir, partide çeşitli görevler üstlenmiş ve 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. TBMM’de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde görev yapmıştır. 2024 yılında CHP’ye katılmış, 17 Haziran 2026'da partiden istifa etmiştir.

İngilizce bilen Özdemir, bir çocuk annesidir.

CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi

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Son Dakika Güncel CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    O da doğruyu görmüş 2 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Henüz kapanmamış. hayırlısı. 0 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ÇAL ÇAL NEREYE KADAR DEMİŞ DERVİŞİN BİRİ 0 0 Yanıtla
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