CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.

2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni adresi AK Parti oldu.

Nimet Özdemir'in AK Parti’ye katılımı kapsamında rozeti bizzat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

"AYNI NİMET'İM DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda sessizliğini bozan Özdemir, gündem yaratan transferine ilişkin "Aynı Nimet'im değişen bir şey yok. Aynı misyonla devam edeceğim" ifadelerini kullandı

AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 277'YE YÜKSELDİ

Özdemir'in katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Conley Üniversitesi Siyaset Bilimi programından lisans derecesi almıştır. İş hayatında inşaat ve kule vinç kiralama sektörlerinde girişimci olarak faaliyet göstermiş, çeşitli şirketlerin kurucu ortakları arasında yer almıştır.

Siyasi yaşamına 2017 yılında İYİ Parti’de başlayan Özdemir, partide çeşitli görevler üstlenmiş ve 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. TBMM’de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde görev yapmıştır. 2024 yılında CHP’ye katılmış, 17 Haziran 2026'da partiden istifa etmiştir.

İngilizce bilen Özdemir, bir çocuk annesidir.