On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi

On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu\'na yoğun ilgi
28.06.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşanıyor. Veliefendi Hipodromu'nda binlerce yarışsever heyecanla koşuyu beklerken, aileler de piknik alanında eğlenceli vakit geçirdi.

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, buguün 100. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. 

ON BİNLERCE İNSAN VELİEFENDİ'DE

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi. İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Yarış heyecanını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına duygularını paylaştı.

On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi

Her yıl Gazi Koşusu'nu heyecanla beklediklerini belirten bir yarışsever, 100. Gazi Koşusu'nun çok anlamlı olduğunu söyledi. Bir başka vatandaş ise hipodromdaki yoğunluğa dikkat çekerek, önde gelen spor branşlarına nazaran Türk milletinin Gazi Koşusu'na her zaman sahip çıktığını dile getirdi.

On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi

13 yaşında olan İbrahim ve İsmail kardeşler de babasıyla birlikte yarışı takip etmek için alana geldi. İkiz kardeşlerden İbrahim, ilerde at sahibi olmak istediğini belirterek, "Gazi Koşusu'nun 100. yılı. 10 yıl sonra 110. Gazi Koşusu'nda 23 yaşında olacağım ve benim atım kazanacak. Atımın adı da 'ikizler' olacak" dedi.

On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi

On binlerce vatandaşın doldurduğu hipodromda yarışseverler büyük bir heyecanla Gazi Koşusu'nun saatini beklemeye başladı.

Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

17:07
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı
16:59
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
15:30
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 17:19:10. #7.12#
SON DAKİKA: On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.