Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

Hacıosmanoğlu\'ndan Infantino\'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
24.06.2026 14:13
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak ikili averaj sistemine tepki gösterdiği öne sürüldü. Haberde, Infantino'nun eleştirileri haklı bulduğu ve uygulamanın gelecekte yeniden değerlendirilebileceğinin konuşulduğu belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

İddiaya göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak turnuvada uygulanan ikili averaj sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"FUTBOLUN DOĞASINA TERS BİR KARAR"

Hacıosmanoğlu'nun görüşmede, 48 takımlı Dünya Kupası formatında uygulanan ikili averaj sisteminin adaletsiz sonuçlar doğurduğunu savunduğu belirtildi.

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

TFF Başkanı'nın, "48 takımla daha çok maçın oynandığı bir turnuva düzenliyorsunuz ama uyguladığınız kural büyük bir haksızlığa meydan veriyor. Böyle bir uygulama mı olur, futbolun doğasına, turnuvanın varlığına ters bir karar." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"SON MAÇ OYNANMADAN ELENDİK"

Hacıosmanoğlu'nun, grup aşamasında üçüncü maç oynanmadan elenmenin turnuvanın heyecanını ortadan kaldırdığını savunduğu ifade edildi. TFF Başkanı'nın, ABD karşısında alınacak sonucun hiçbir anlam taşımamasının mevcut sistemden kaynaklandığını dile getirdiği öne sürüldü.

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

FIFA'NIN KONUYU DEĞERLENDİREBİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Haberde, Infantino'nun Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerine hak verdiği ve önümüzdeki turnuvalarda ikili averaj uygulamasının yeniden değerlendirilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

İKİLİ AVERAJ SİSTEMİ NEDİR?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yapılan düzenlemeyle birlikte, aynı puana sahip takımların sıralamasında genel averaj yerine ikili averaj kriteri öne çıkarıldı.

Bu nedenle A Milli Takım, son maçını kazansa bile Avustralya ve Paraguay karşısındaki ikili averaj dezavantajı nedeniyle grupta üst sıralara yükselme şansını kaybetti.

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Son Dakika Dünya Kupası Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    ikili avarej olmasaydı ne olacaktı amerikayı yenip guruptanmı çıkacaktın 0 0 Yanıtla
  • Celal Esen Celal Esen:
    Oynadığımız kötü futbolu böyle mi düzelteceksin. 0 0 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    yooo senin tff başkanı olman kadar değil bence 0 0 Yanıtla
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