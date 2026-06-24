UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu - Son Dakika
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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın yeri belli oldu
24.06.2026 14:09
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UEFA'nın 2026-2027 sezon başlangıcını baz alarak oluşturduğu kulüpler sıralaması açıklandı. Listede Fenerbahçe ilk 30 içinde yer alırken, Galatasaray ise 51. sırada kendine yer buldu.

UEFA kulüpler sıralamasında güncel tablo belli oldu. Avrupa kupalarındaki performanslar dikkate alınarak hazırlanan listede birçok dev kulübün yanı sıra Türk takımlarının sıralamaları da netleşti.

ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VAR

UEFA kulüpler sıralamasında 121.500 puanla Bayern Münih ilk sırada yer aldı. Alman devini 119.000 puanla Arsenal ve 114.500 puanla Real Madrid takip etti.

İlk 10 sırada Paris Saint-Germain, Inter, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund da yer aldı.

FENERBAHÇE İLK 30'DA

Sıralamada Fenerbahçe, 52.750 puanla 30. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Juventus, Lille, Lazio ve Shakhtar Donetsk gibi önemli kulüplerin önünde bulunarak dikkat çekti.

GALATASARAY 51. SIRADA

Galatasaray ise 38.500 puanla listenin 51. basamağında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Athletic Bilbao'nun hemen ardından sıralamaya girdi.

İLK 10 SIRA ŞÖYLE OLUŞTU

  1. Bayern Münih – 121.500 puan
  2. Arsenal – 119.000 puan
  3. Real Madrid – 114.500 puan
  4. Paris Saint-Germain – 113.000 puan
  5. Inter – 109.000 puan
  6. Manchester City – 98.500 puan
  7. Barcelona – 98.250 puan
  8. Liverpool – 97.000 puan
  9. Bayer Leverkusen – 91.000 puan
  10. Borussia Dortmund – 90.750 puan

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    birü kod liginde birü üst düzeyde. sıramalaya bakarsan sanki fb şampiyonlsr ligi oynamış. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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