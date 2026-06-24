İş insanı Mehmet Çaput ruhsat alamayınca canına kıydı

Denizli'de çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki iş insanı Mehmet Çaput, evinde ölü bulundu. Olay yerinde eşi, kızı ve Pamukkale Belediyesi'ne yönelik yazıldığı öğrenilen 3 mektup bulunurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput, evinde asılı halde bulundu.

Evine gelen eşi, Çaput'u hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çaput'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİNDE 3 MEKTUP BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde Çaput'un yanında 3 mektup bulunduğu öğrenildi. Mektupların eşine, 2 yaşındaki kızına ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben yazıldığı belirtildi.

İncelemeye alınan notların bir deftere el yazısıyla kaleme alındığı öğrenildi. Fotoğraflara yansıyan notlarda Çaput'un ailesine yönelik duygusal ifadeler kullandığı, ayrıca belediyeyle ilgili bazı değerlendirmelere yer verdiği görüldü.

RUHSAT SÜRECİ İDDİASI

Mehmet Çaput'un piyasaya yüklü miktarda borcu bulunduğu ve bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı iddia edildi. İddialara göre, Pamukkale Belediyesi tarafından işletmesine ruhsat verilmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Çaput'un bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Çaput'un geride yazılı notlar bıraktığı ve notlarda belediye personeline yönelik şikayet niteliğinde ifadeler bulunduğu değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın tüm yönleriyle araştırılması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ele geçirilen mektuplar da incelemeye alındı.