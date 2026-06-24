Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var

Şarkıcı Nihat Doğan’ın katıldığı bir programda Erzurum’un sembol isimlerinden merhum Naim Hoca’ya yönelik kullandığı "küfürbaz" ifadesi Erzurum'da infiale yol açtı. Tepkilerin ardından konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, meclis kürsüsünden Nihat Doğan’a sert sözlerle yüklendi.

"SÖZ AĞIZDAN ÇIKMADAN ÖNCE ÖLÇÜLÜP BİÇİLMELİ"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Boğazın dokuz boğum olduğu" atasözünü hatırlatarak ekran önündeki isimlerin konuşmadan önce sözlerini tartması gerektiğinin altını çizdi. Son dönemde bazı sanatçı ve tanınmış isimlerin anı, fıkra ya da hikaye adı altında kırıcı, incitici ve toplumsal değerlere zarar veren bir üslup kullandığını belirten Aydın, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek kamuoyunda tanınan isimleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.

"BU İFADE SEVİYEDEN YOKSUNDUR"

Erzurum'un manevi kanaat önderi olarak kabul edilen merhum Naim Hoca’nın adının yakışıksız bir yakıştırmayla anılmasına tepki gösteren MHP'li Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Naim Hoca, Erzurum'un bir hoşgörü ve kültür elçisidir. Kendisi için kullanılan 'küfürbaz' nitelendirmesi, merhum hocamızın ismiyle asla bağdaşmayan, seviyeden yoksun bir ifadedir. Toplumsal hafızada yer edinmiş değerlere karşı herkes saygılı bir dil kullanmak zorundadır."

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın

NAİM HOCA'NIN DÖRTLÜĞÜYLE YANIT VERDİ

Erzurum kamuoyunda büyük öfkeye yol açan bu nitelendirmeye karşı en anlamlı yanıtı yine merhum hocanın kendi sözleriyle veren Kamil Aydın, Naim Hoca’nın ünlü dörtlüğünü meclis kürsüsünden okudu: "Söz kantardır, insanı tartar..."

Ağızdan çıkan her sözün bir sorumluluk taşıdığını belirten MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, toplumsal değerlere saygı çağrısında bulunarak genel kurulu selamladı.