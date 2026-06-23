Traktör Kazasında Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Kazasında Çiftçi Hayatını Kaybetti

23.06.2026 15:23  Güncelleme: 15:26
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktör kullanan çiftçi Übeyt Yener, gömleğinin ağaç dalına takılmasıyla düşerek traktörün altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Dayıdağı Mahallesi'nde yaşanan akılalmaz kaza, duyanları derinden üzdü. Fıstık tarlasında çalışan 46 yaşındaki Übeyt Yener, eşine az rastlanır bir görünmez kazanın kurbanı oldu.

GÖMLEĞİ AĞAÇ DALINA TAKILDI

Edinilen bilgilere göre, feci olay Dayıdağı Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasını sürmekte olan çiftçi Übeyt Yener, ağaçların arasından geçtiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Seyir halindeyken Yener'in gömleği aniden bir ağaç dalına takıldı.

KENDİ TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALDI

Gömleğinin dala takılmasıyla bir anda dengesini kaybeden sürücü, hareket halindeki traktörden aşağı düştü. Yere düşen talihsiz çiftçi, kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden kendi traktörünün altında kalarak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, durumunun ciddiyeti nedeniyle oradan da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Übeyt Yener, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi ve adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Nizip ilçesi Tosunlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Nizip, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör Kazasında Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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