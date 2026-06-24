Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye\'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
24.06.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı nüfusta ezber bozan bir değişim yaşandı. Ülkeye göç eden yabancılar arasında ilk sırayı yüzde 23,4 gibi ezici bir oranla Türkmenistan vatandaşları alırken, onları Azerbaycan ve Özbekistan takip etti. Türkiye'den en çok göç eden yabancı grubunun zirvesinde ise Irak vatandaşları yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye’ye dışarıdan gelenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla ciddi oranda artış gösterirken, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin oranında ise düşüş kaydedildi. Göç hareketliliğinde en yoğun yaş grubunu gençler oluştururken, hem en çok göç alan hem de en çok göç veren şehir İstanbul oldu.

TÜRKİYE'YE GELENLERİN SAYISI 393 BİNİ AŞTI

TÜİK verilerine göre; Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Ülkeye gelen nüfusun cinsiyet ve uyruk dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Cinsiyet Dağılımı: %56,6 erkek, %43,4 kadın.
  • Vatandaşlık Durumu: 91 bin 952 kişi Türk vatandaşı, 301 bin 877 kişi ise yabancı uyruklu.

YURT DIŞINA GÖÇ EDEN TÜRK VATANDAŞI VE YABANCI SAYISI DÜŞTÜ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışına giden bu nüfusun:

  • Cinsiyet Dağılımı: %55,3'ünü erkekler, %44,7'sini kadınlar oluşturdu.
  • Vatandaşlık Durumu: 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

EN ÇOK 20-29 YAŞ ARASI HAREKET ETTİ

TÜK verileri, Türkiye’ye gelenlerin de Türkiye’den gidenlerin de ağırlıklı olarak genç nüfus olduğunu ortaya koydu. Türkiye’ye gelenler yaş grubuna göre incelendiğinde; ilk sırada yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubu yer aldı. Bu genç nüfusu, yüzde 13,7 ile 25-29 yaş grubu ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu takip etti. Türkiye’den gidenlerin yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. Yurt dışına giden bu nüfusu sırasıyla yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu ve yüzde 12,0 ile 30-34 yaş grubu izledi.

HEM GELENİN HEM GİDENİN MERKEZİ: İSTANBUL

Türkiye'ye gelen yabancı ve Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği şehir açık ara farkla İstanbul olurken, yurt dışına gitmek için Türkiye'den ayrılanların da ilk adresi yine İstanbul oldu.

  • En Fazla Göç Alan İller: İstanbul (%42,2), Antalya (%9,1), Ankara (%6,7), İzmir (%3,1) ve Bursa (%2,9).
  • En Fazla Göç Veren İller: İstanbul (%35,4), Ankara (%8,7), Antalya (%6,5), Mersin (%4,3) ve İzmir (%3,7).

İLK SIRADA TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI VAR

2025 yılında Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den ayrılan yabancı uyruklu nüfusun vatandaşlık ülkesine göre dağılımında ise şu ülkeler öne çıktı:

Türkiye’ye En Çok Göç Eden Yabancılar: İlk sırada yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları yer aldı. Türkmenistan’ı sırasıyla Azerbaycan (%8,3), Özbekistan (%6,9), Mısır (%6,1) ve Afganistan (%5,8) takip etti.

Türkiye'den En Çok Göç Eden Yabancılar: Türkiye'den ayrılan yabancı nüfusta ilk sırayı yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı sırasıyla Afganistan (%11,2), Rusya Federasyonu (%7,6), İran (%6,3) ve Türkmenistan (%5,7) izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Umuda yolculuk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı Balogun transfer piyasasını karıştırdı Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı
10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı: Size bir sürprizim var dedi 10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı: Size bir sürprizim var dedi
Traktör Kazasında Çiftçi Hayatını Kaybetti Traktör Kazasında Çiftçi Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
Lucas Torreira’dan Boca Juniors iddialarına yanıt Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt

12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
11:33
Ne diyeceği merak konusuydu Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:13:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.