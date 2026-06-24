Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye\'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye’ye dışarıdan gelenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla ciddi oranda artış gösterirken, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin oranında ise düşüş kaydedildi. Göç hareketliliğinde en yoğun yaş grubunu gençler oluştururken, hem en çok göç alan hem de en çok göç veren şehir İstanbul oldu.

TÜRKİYE'YE GELENLERİN SAYISI 393 BİNİ AŞTI

TÜİK verilerine göre; Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Ülkeye gelen nüfusun cinsiyet ve uyruk dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Cinsiyet Dağılımı: %56,6 erkek, %43,4 kadın.

Vatandaşlık Durumu: 91 bin 952 kişi Türk vatandaşı, 301 bin 877 kişi ise yabancı uyruklu.

YURT DIŞINA GÖÇ EDEN TÜRK VATANDAŞI VE YABANCI SAYISI DÜŞTÜ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışına giden bu nüfusun:

Cinsiyet Dağılımı: %55,3'ünü erkekler, %44,7'sini kadınlar oluşturdu.

Vatandaşlık Durumu: 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

EN ÇOK 20-29 YAŞ ARASI HAREKET ETTİ

TÜK verileri, Türkiye’ye gelenlerin de Türkiye’den gidenlerin de ağırlıklı olarak genç nüfus olduğunu ortaya koydu. Türkiye’ye gelenler yaş grubuna göre incelendiğinde; ilk sırada yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubu yer aldı. Bu genç nüfusu, yüzde 13,7 ile 25-29 yaş grubu ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu takip etti. Türkiye’den gidenlerin yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. Yurt dışına giden bu nüfusu sırasıyla yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu ve yüzde 12,0 ile 30-34 yaş grubu izledi.

HEM GELENİN HEM GİDENİN MERKEZİ: İSTANBUL

Türkiye'ye gelen yabancı ve Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği şehir açık ara farkla İstanbul olurken, yurt dışına gitmek için Türkiye'den ayrılanların da ilk adresi yine İstanbul oldu.

En Fazla Göç Alan İller: İstanbul (%42,2), Antalya (%9,1), Ankara (%6,7), İzmir (%3,1) ve Bursa (%2,9).

En Fazla Göç Veren İller: İstanbul (%35,4), Ankara (%8,7), Antalya (%6,5), Mersin (%4,3) ve İzmir (%3,7).

İLK SIRADA TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI VAR

2025 yılında Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den ayrılan yabancı uyruklu nüfusun vatandaşlık ülkesine göre dağılımında ise şu ülkeler öne çıktı:

Türkiye’ye En Çok Göç Eden Yabancılar: İlk sırada yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları yer aldı. Türkmenistan’ı sırasıyla Azerbaycan (%8,3), Özbekistan (%6,9), Mısır (%6,1) ve Afganistan (%5,8) takip etti.

Türkiye'den En Çok Göç Eden Yabancılar: Türkiye'den ayrılan yabancı nüfusta ilk sırayı yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı sırasıyla Afganistan (%11,2), Rusya Federasyonu (%7,6), İran (%6,3) ve Türkmenistan (%5,7) izledi.