Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz ve Arjantin için dikkat çeken bir ihtimal ortaya çıktı. İki ülkenin gruplarını lider bitirmesi halinde turnuva yolunda çeyrek finalde karşılaşma olasılığı bulunuyor.
Portekiz ve Arjantin'in gruplarını ilk sırada tamamlaması durumunda iki takımın çeyrek finalde karşı karşıya gelme ihtimali doğacak. Bu olasılık, futbol dünyasının iki büyük yıldızı Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu aynı maçta rakip yapabilir.
Arjantin ve Portekiz'in grup performansları, olası eşleşmenin kaderini belirleyecek. İki takımın da liderlik yolunda ilerlemesi halinde futbolseverler, Dünya Kupası'nda Messi-Ronaldo rekabetine sahne olabilecek bir karşılaşmayı izleme şansı yakalayabilir.
Son Dakika › Dünya Kupası › Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir - Son Dakika
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