Mansur Yavaş cephesinden ABP binasına asılan pankartla ilgili açıklama

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla siyaset gündemine yeni bir iddia taşıdı. Yarkadaş, Anadolu Birliği Partisi’nin Ankara Dikmen’de bulunan genel merkez binasına Mansur Yavaş’ın portresinin asıldığını öne sürdü.

"ÖZEL DÖNÜNCE PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ"

İddiasını bir adım öteye taşıyan Yarkadaş, ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın ile geçtiğimiz cuma günü yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Yarkadaş'ın aktardığına göre Yalçın, kendisine “ Özgür Özel Denizli’den dönünce protokol imzalayacağız” diyerek yeni bir siyasi iş birliğinin sinyalini verdi.

ABB'DEN İDDİALARA YANIT

Siyaset kulislerinde ses getiren bu paylaşıma Mansur Yavaş cephesinden yanıt gecikmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Beltaş A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya üzerinden Yarkadaş'ın iddialarını sert bir dille yalanladı.

Portrenin yeni asılmadığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Barış bey, o resmin 3 yıldır asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi. Lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın, buradan size ekmek çıkmaz."