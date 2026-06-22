Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya sahnede oksijen takviyesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya sahnede oksijen takviyesi yapıldı

Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya sahnede oksijen takviyesi yapıldı
22.06.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya müziğinin eskimeyen çınarı Sir Rod Stewart, Utah konserinde hayranlarını korkuttu. Sahnede şarkı söylediği sırada nefes almakta zorlanan ve adeta ölümden dönen 81 yaşındaki rock yıldızına, konser durdurularak acil olarak oksijen takviyesi yapıldı.

Rock müziğin efsane ismi Rod Stewart, sahnede neredeyse bayılma noktasına gelince konsere ara verip oksijen tüpü kullanmak zorunda kaldı.

81 yaşındaki rock yıldızı, Utah’ta gerçekleştirdiği konserde, klasikleşmiş hit şarkısı "Young Turks"ü seslendirirken ayakta durmakta zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde,  şarkıcının acı çektiği ve nefes almakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Şarkı bittiğinde ayakta kalabilmek için bir paravana tutunan Stewart, görevlilerden acilen oksijen tüpünü getirmelerini istedi. Bir görevli hızla sahneye koşarak sanatçıya oksijen maskesi takarken, arkadan gelen diğer iki görevli ise sendelediği görülen yıldızın boynuna soğuk havlu koydu.

"ŞOV DEVAM ETMELİ"

Aldığı oksijen takviyesi ve kısa bir moladan sonra ayağa kalkan Rod Stewart, seyircilere dönerek şu sözleri sarf etti:

"Şov devam etmeli. Dans etmeye çalışıyordum ama neredeyse bayılacaktım."

Yaşanan gergin anların ardından seyircilerle şakalaşarak ortamı yumuşatan ünlü şarkıcı, bir sonraki hitini sahne basamaklarına oturarak söyleyip söyleyemeyeceğini sordu. Seyircilerin onayını alan ünlü rockçı konserin kalan kısmını bir sandalyede oturarak tamamladı.

Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya sahnede oksijen takviyesi yapıldı

SAĞLIK SORUNLARI PEŞİNİ BIRAKMIYOR 

Ünlü sanatçı son dönemde üst üste sağlık problemleri yaşadı.

Geçen ay doktorların ses tellerini dinlendirmesi yönündeki uyarısı üzerine, Las Vegas’taki ünlü Caesars Palace/ The Colosseum’da vereceği iki konseri son dakikada iptal eden Stewart bu ayın başlarında da gripten tamamen kurtulabilmesi için doktorunun "biraz daha dinlenme" tavsiyesi vermesiyle Las Vegas’taki bazı şovları ertelemişti.

 Larenjit teşhisi nedeniyle Nevada ve Kaliforniya’daki dört konseri iptal edilirken, iki konseri daha ileri bir tarihe ertelenen sanatçının ekibi tarafından Instagram üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Rod Stewart, ne yazık ki bu akşam Kaliforniya, Chula Vista’daki konserini iptal etmek zorunda kalmıştır. Konser alanına gelerek performans sergilemek için her türlü çabayı göstermiş olsa da doktor tavsiyesi ve akut üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı larenjit teşhisi nedeniyle bu akşam sahneye çıkması mümkün olmamıştır."

Rock efsanesi sağlık sorunları gerekçesiyle ABD'nin San Diego şehrinde gerçekleşecek olan konserini iptal ettikten bir gün sonra  oğulları ve eşiyle birlikte Dünya Kupası maçında İskoçya'yı desteklerken görülmüştü. İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yendiği maçta tribünde olan Stewart hayranlarının yoğun tepkisi ile karşılaşmıştı. 

Rod Stewart, Magazin, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Rod Stewart Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya sahnede oksijen takviyesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak 106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak

17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:31
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:28
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 18:23:47. #7.12#
SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya sahnede oksijen takviyesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.