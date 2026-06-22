Adana\'da İç Sarı Karpuz Üretimi Başladı

Adana'da 3 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin ardından ülke genelinde 300 dönüm alanda ekilen Tropical Sunshine adıyla bilinen kabuğu koyu yeşil, içi sarı karpuz, görenlerin ilgisini çekiyor.

Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla diğer karpuzlardan ayrılan ve 2020 yılında tescillenen Adana karpuzunda hasat sürerken ziraat mühendisi üretici Süleyman Sertli, 3 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin ardından Tropical Sunshine adıyla bilinen kabuğu koyu yeşil, içi sarı karpuzu ekmeye başladı. Kent geneli 110 dönüm, ülke genelindeyse 300 dönüm alanda ekilen içi sarı karpuz, hasat için gün sayıyor.

Farklı bitki pigmenti var

Genellikle Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklim kuşağında bulunan ülkelerde yetiştirilen içi sarı karpuz, iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte artık ülkemizde de yetişiyor. Tarlada, her bir normal karpuzun yanına üç tane Tropical Sunshine adıyla bilinen içi sarı karpuz ekiliyor ve normal karpuz, sarı karpuzları tozluyor. Sarı karpuzda, kırmızı karpuza rengini veren likopen yerine beta-karoten adlı farklı bir bitki pigmenti bulunuyor.

Fiyatı daha pahalı

Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada şu günlerde 14-16 lira arasında alıcı bulurken içi sarı karpuz, tarlada hasat zamanı kilogramı 25-30 lira arasında satılacak. Bir dönüm tarlada 4-5 ton normal karpuz elde edilirken, sarı karpuzda ise 1 dönüm tarlada 7 ton ürün elde edilebiliyor.

"Ürünün serüveni çok eski"

Konuyla ilgili konuşan üretici Süleyman Sertli, içi sarı karpuzun yeni bir ürün olmadığını ifade ederek "Bu ürünün çok daha eski bir serüveni var. Biz tekrardan pazarda katma değer oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ilk ticari üretiminde Çukurova'dan dikimlere başlandı. Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var. Çukurova bölgesinde ise 110 dönüm alanda ekim yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Görenlerin ilgisini çekiyor"

Sertli, sarı karpuza ilginin yüksek olacağını tahmin ettiklerini vurgulayarak, "Tarlada kilogram fiyatı 25-30 lira arasında ama katma değerli bir ürün olması sebebiyle ve piyasadaki şu anki mevcut arzı dolayısıyla biraz daha yüksek fiyatlarla pazarda değer bulacağını düşünüyoruz. Talep eden çiftçi sayımız, ilgi oldukça yüksek. Zaman geçtikçe talep artacaktır. Gören herkesin ilgisini çekiyor" dedi.

"Rağbet görürse seneye ekimi fazla olur"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise sarı karpuzun tadı ve aromasının Adana karpuzuyla aynı olduğunun altını çizerek, "Tadı, aroması ve lezzeti diğer karpuzlarla hemen hemen aynı. Adana, ürün çeşitliliği ve potansiyeli açısından birçok meyve çeşidinin ekildiği yer. Eğer karpuz talep görürse, ekimi önümüzdeki yıllarda daha fazla olur" dedi. - ADANA