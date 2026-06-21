Trump, İngiltere Başbakanı Starmer\'ın istifa edeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini iddia etti.

"İKİ ÇOK ÖNEMLİ KONUDA BÜYÜK BAŞARISIZLIK YAŞADI"

Trump, sosyal medya hesabından Starmer'a ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

STARMER’A YÖNELİK ‘İSTİFA’ İDDİALARININ PERDE ARKASI

İngiltere siyaseti, Makerfield bölgesinde gerçekleştirilen kritik ara seçimin ardından derin bir hükümet kriziyle çalkalanıyor. Seçimi, İşçi Partisi içinde Genel Başkan Keir Starmer’a karşı açıkça "liderlik yarışı" söylemleriyle kampanya yürüten Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham kazandı. Burnham’ın bu sandık zaferi, parti içindeki Starmer muhaliflerini harekete geçirerek başbakanın koltuğunu sallayan süreci resmen başlattı.

Ülkenin saygın gazetelerinden The Observer’ın manşete taşıdığı iddiaya göre, köşeye sıkışan Başbakan Keir Starmer önümüzdeki hafta başında görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Gazete, Starmer'ın eşi ve en yakın kurmaylarıyla bir araya gelerek istifa takvimini ve izlenecek stratejiyi netleştirmeye çalıştığını öne sürdü.

Londra kulislerinde konuşulan anketler ve analizler, Starmer’ın göçü kontrol altına alma, artan vergileri düşürme ve kamu hizmetlerini iyileştirme gibi halka verdiği temel vaatleri yerine getirememesi sebebiyle popülaritesinin dibe vurduğunu gösteriyor.

201 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİNİ ARKASINA ALDI

Parti içi darbe iddialarını güçlendiren en somut veri ise parlamentodaki dengelerin değişmesi oldu. Siyasi kulislerden sızan bilgilere göre, çiçeği burnunda Makerfield Milletvekili Andy Burnham, parlamentodaki İşçi Partisi grubunun yarısından fazlasına tekabül eden 201'den fazla milletvekilinin imzasını ve desteğini şimdiden arkasına almış durumda. Bu sayı, Starmer’ı devirmek ve partide yeni bir liderlik seçimi başlatmak için fazlasıyla yeterli görülüyor.

10 YILDA 7'NCİ BAŞBAKAN KAPIDA

Eğer kulislerde konuşulan bu istifa senaryosu gerçekleşir ve Keir Starmer görevinden ayrılırsa, İngiltere siyasi istikrarsızlık girdabında yeni bir rekor kıracak. Starmer'ın gidişiyle birlikte ülke, son 10 yıl içerisinde 7'nci kez başbakan değiştirmiş olacak.