Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor - Son Dakika
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Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

Anlaşma tamam: Amedspor\'a milli kaleci geliyor
21.06.2026 18:05
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Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, kaleci transferi için Lugano forması giyen Amir Saipi'yle anlaşmaya vardı. Kosova Milli Takımı'nın kalesini koruyan Saipi, 1.94 boyuyla öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Besnik Hasi’nin talepleri doğrultusunda hareket eden Diyarbakır temsilcisi, kaleci mevkisi için sürpriz bir hamle yaptı.

AMIR SAIPI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Amedspor, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano’da forma giyen Amir Saipi ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki Kosova Milli Takımı kalecisiyle prensipte mutabakat sağlandı. 

Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Bu sezon Lugano ile 28 maçta görev alan Saipi, 8 maçta kalesini gole kapattı. 1.94'lük boyuyla ön plana çıkan ve Kosova Milli Takımı’nda da düzenli olarak oynayan genç kaleci, Türkiye’ye karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında yedek kulübesinde yer almıştı. 

KISA SÜREDE RESMİLEŞECEK

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor’un bu transferi kısa süre içerisinde resmileştirmesi ve oyuncuya imza attırması bekleniyor. 

Kosova, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor - Son Dakika

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