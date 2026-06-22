Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

22.06.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bu salı günü grup toplantısı yapma kararı aldı. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de A Takımı'nı topladı.

TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri, "Görevden alınan il başkanları", "Olağanüstü kurultay için atılacak adımlar" ve "Saha ziyaretleri" oldu. Toplantıda, CHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı da gündeme geldi.

TBMM'YE BAŞVURU YAPILDI

Bu toplantıda Özgür Özel'in, yarın TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapma kararı aldığı öğrenildi. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta da grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvurmayacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak salı günü saat 11.00'de yönetiminin MYK üyeleri bir araya gelmesi, bu toplantının hemen ardından, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına katılması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ARZ TASARIM DERİ KOLTUK DERİ MOBİLYA ARZ TASARIM DERİ KOLTUK DERİ MOBİLYA:
    RÜTBELERİ SÖKÜLEN PAŞANIN SÖZÜNÜ ERLER BİLE DİNLEMEZ 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    TÜM ÜLKE OLARAK BU HABERİ BEKLİYORDUK ÇOK ŞÜKÜR MERAKIMIZ GİTTİ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Sacha Boey’in hayalleri suya düştü Galatasaray’dan karar Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar
Okan Buruk’tan milli yıldıza telefon: Galatasaray’a gel Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
CHP’li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor Gözler yarınki toplantıda CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma
İran Milli Futbol Takımı, ABD’de yine protestolarla karşılandı İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı
Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon’da buldu Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu
Anlaşma tamam: Amedspor’a milli kaleci geliyor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

14:02
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler
Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
13:23
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:19
Galatasaray’a Singo şoku Aylarca yok
Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok
13:09
Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer’i bile silip attı
Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 14:07:03. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.