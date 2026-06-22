Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de A Takımı'nı topladı.

TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri, "Görevden alınan il başkanları", "Olağanüstü kurultay için atılacak adımlar" ve "Saha ziyaretleri" oldu. Toplantıda, CHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı da gündeme geldi.

TBMM'YE BAŞVURU YAPILDI

Bu toplantıda Özgür Özel'in, yarın TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapma kararı aldığı öğrenildi. Özel cephesinden TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta da grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvurmayacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak salı günü saat 11.00'de yönetiminin MYK üyeleri bir araya gelmesi, bu toplantının hemen ardından, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına katılması bekleniyor.