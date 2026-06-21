CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda - Son Dakika
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CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda

CHP\'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda
21.06.2026 17:30
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Ankara kulisleri, yerel yönetimlerdeki büyük transfer iddiasıyla hareketli. AK Parti’nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla yapacağı Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında, çoğunluğu CHP’li 6 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Listede eski CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile Gölbaşı, Haymana, Nallıhan ve Çamlıdere belediye başkanları yer alıyor. Rozetleri yarın bizzat Erdoğan takacak.

Başkent siyaset kulisleri, belediye başkanları düzeyinde yaşanacak büyük bir transfer dalgası iddiasıyla çalkalanıyor. AK Parti’nin yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceği İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde, çoğunluğu CHP’li olmak üzere toplam 6 belediye başkanının AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü.

Aydın ve Afyonkarahisar’daki büyükşehir düzeyindeki geçişlerin ardından, gözler şimdi Ankara’nın ilçe belediyelerine ve bölge illerine çevrildi.

GÖZLER O İSİMLERDE: ÖZARSLAN VE ARI DA VAR 

Kulislerden sızan bilgilere göre, AK Parti’ye katılması beklenen isimler arasında tartışmalı süreçler yaşayan siyasetçiler de yer alıyor:

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan : Şubat ayında Özgür Özel ile yaşadığı gerilimin ardından partisinden istifa eden ve bağımsız kalan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yarınki törende AK Parti saflarına katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: 31 Mart yerel seçimlerine İYİ Parti çatısı altında girerek kazanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyor. Arı, daha önce Ocak 2021'de sağlık gerekçeleriyle AK Parti'den istifa etmişti.

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan: Seçimlere bağımsız olarak giren ve kazanan Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın da yarın rozet takacak isimler arasında olduğu belirtiliyor.

CHP'Lİ 3 BAŞKAN İÇİN GEÇİŞ İDDİASI 

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki 4 CHP'li belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından hareketli günler yaşanmıştı. Bahse konu isimlerden sadece Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Yarınki büyük buluşmada, iddiaları yalanlamayan diğer 3 belediye başkanının durumu netleşecek. Kulislere göre; Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün de CHP'den istifa ederek AK Parti’ye katılması bekleniyor. 

Yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi de bu iddiaları güçlendirmişti.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK 

Muhalefet belediyelerine yönelik peş peşe yürütülen operasyonlar ve yerel yönetimlerdeki dengelerin değiştiği bu süreçte, AK Parti’nin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı tarihi bir transfer hamlesine sahne olabilir. Yarınki toplantıda yeni isimlerin katılım durumunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı rozetler belirleyecek. Siyasetin kalbi yarın Ankara’daki bu stratejik toplantıda atacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Belediyesi, Mesut Özarslan, Murat Kurum, Rasim Arı, Çamlıdere, Nallıhan, AK Parti, Siyaset, Haymana, Ankara, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    bir gün herkes reisçi olacak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda - Son Dakika
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