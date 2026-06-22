Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı - Son Dakika
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Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
22.06.2026 12:27
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İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın bir araç içinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görülüyor. Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar arasında yer alan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun mahkemedeki "300 bin TL" aylık gelir beyanı dikkat çekti.

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz mart ayında güpegündüz yaşanan ve 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davanın ilk celsesinde, "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun mahkemedeki aylık gelir beyanı dikkat çekti.

İstanbul Anadolu 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında; silahı ateşlediği öne sürülen ve müebbet hapsi istenen Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayeti azmettirmekle suçlanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıktı. 

Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

KALAYCIOĞLU: AYLIK GELİRİM 300 BİN LİRA 

Kimlik tespiti sırasında mahkeme başkanının aylık gelirini sorduğu tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, ortalama aylık kazancının 300 bin Türk Lirası olduğunu beyan etti. Genç şarkıcının bu gelir beyanı duruşma salonunda dikkat çeken detaylardan biri oldu.

ACILI ANNE ADLİYE ÖNÜNDE İSYAN ETTİ

Duruşma öncesinde adliye binası önünde açıklamalarda bulunan maktul Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesi ise gözyaşları içinde adalet çağrısında bulundu. Oğlunun hiçbir suçu günahı yokken bir hiç uğruna hayattan koparıldığını söyleyen anne Ülker Kundakçı, şu ifadelerle isyan etti: "Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bir kadın yüzünden çocuğu infaz etti gitti. Bu bir infaz! Kapalı alanda, aracın içinde, kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin?"

Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

BABA CEMİL KUNDAKÇI: YÜZÜME NASIL BAKACAKLAR?

Oğullarının planlı bir şekilde, adeta köşeye sıkıştırılarak vurulduğunu belirten baba Cemil Kundakçı ise sanıklara tepki göstererek, "Yüzüme nasıl bakabilecekler? Ben onlara baktığım zaman 'Sizin vicdanınız hiç sızlamadı mı, nasıl böyle bir infaz yaptınız' demek istiyorum. Resmen infaz bu" sözleriyle acısını dile getirdi.

Rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istemesiyle başlayan ve trajediyel biten olayın duruşması, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    bizim aylık gelirimiz 30 bin 0 0 Yanıtla
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