Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu - Son Dakika
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Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu

21.06.2026 17:57
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Erzurum Havalimanı'nda pist ışıklarında yaşandığı belirtilen teknik arıza nedeniyle İzmir-Erzurum seferini gerçekleştiren yolcu uçağı Trabzon'a yönlendirilirken, Erzurum-İzmir uçuşu da gerçekleştirilemedi. Yüzlerce yolcu saatler süren belirsizlik nedeniyle mağduriyet yaşadı. Trabzon-Erzurum arasında yolcular otobüslerle taşındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Erzurum'a hareket eden yolcu uçağı, Erzurum Havalimanı'nda pist ışıklarında yaşandığı öne sürülen arıza nedeniyle iniş yapamadı ve Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

ERZURUM DİYE YOLA ÇIKTILAR, KENDİLERİNİ TRABZON'DA BULDULAR

Edinilen bilgilere göre, saat 19.40'ta İzmir'den kalkış yapan ve Erzurum'a sefer yapan uçak, kente ulaşmasının ardından havalimanına iniş yapamadı. Uçakta bulunan yolcuların aktardığına göre kaptan pilot, yaptığı anonsla Erzurum Havalimanı'ndaki pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle inişin gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, uçağın alternatif havalimanına yönlendirileceğini bildirdi.

Uçak, Trabzon Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan 195 yolcu bir süre Trabzon Havalimanı'nda bekletildi.

Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu

ERZURUM'A OTOBÜSLERLE TAŞINDILAR

Yolculardan Yeşim Sonay ve Murat Alatürk, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Saat 19.40'ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Erzurum seferine bindik. Erzurum'a ulaştığımızda kaptan pilot, pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle iniş yapılamayacağını anons etti. Şu an Trabzon Havalimanı'nda bekliyoruz. Yetkililerin konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan yolculara, Erzurum'a ulaşımlarının kara yoluyla sağlanacağı bilgisi verildi.

Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu

Aynı saatlerde Erzurum'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanında bulunan yolcular da seferin gerçekleştirilememesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Uçuşun iptal edilmesinin ardından bazı yolcuların otobüslerle Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. Vatandaşlar saatlerce bekledikleri havaalanında görevlilerle tartışarak sorunlarının çözümünü bekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Erzurum Havalimanı Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu - Son Dakika

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