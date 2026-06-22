2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken Fildişi Sahili Milli Takımı'nın antrenmanından dikkat çeken görüntüler geldi. Afrika temsilcisinin futbolcuları, antrenman öncesinde bir araya gelerek dua etti.
Teknik heyet ve futbolcuların saha içinde zaman zaman dua ettiği anlar kameralara yansıdı. Manevi hazırlığa önem veren Fildişi Sahilli oyuncuların görüntüleri futbolseverlerin de ilgisini çekti.
Antrenmandan kareler ve videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı takımın birlik ve beraberlik görüntüsüne dikkat çekti. Bazı futbolseverler ise Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda farklı kültürlerin ve geleneklerin öne çıkmasının turnuvaya ayrı bir renk kattığını ifade etti.
Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili, sahadaki performansının yanı sıra takım içindeki birlik görüntüsüyle de konuşulmaya devam ediyor. Afrika temsilcisi, turnuvada üst turlara yükselme hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler - Son Dakika
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