Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı - Son Dakika
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Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı

Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer\'i bile silip attı
22.06.2026 13:09
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İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın popülaritesi adeta patladı. Tecrübeli file bekçisi kısa sürede ulaştığı takipçi sayısıyla Alman efsane Manuel Neuer'i geride bıraktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz performansıyla dikkat çeken Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli kalecisi Vozinha, saha içindeki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. Özellikle İspanya karşısında sergilediği performansla dünya futbolunun gündemine oturan tecrübeli eldiven, milyonlarca yeni takipçi kazandı.

Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı

NEUER'İ GERİDE BIRAKTI

Sosyal medyada kısa sürede büyük bir yükseliş yakalayan Vozinha'nın takipçi sayısı 15,4 milyona ulaştı. Bu rakamla birlikte Alman futbolunun yaşayan efsanelerinden Manuel Neuer'i de geride bıraktı.

Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı

Takipçi sayıları şu şekilde:

  • Vozinha: 15,4 milyon
  • Manuel Neuer: 14,8 milyon

FUTBOL DÜNYASINDA BÜYÜK YANKI

Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'ndaki başarı hikâyesinin simge isimlerinden biri haline gelen Vozinha'nın yükselişi futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Birçok futbolsever, kariyerinin büyük bölümünü Avrupa'nın dev liglerinden uzakta geçiren tecrübeli kalecinin Dünya Kupası sayesinde küresel çapta tanınır hale geldiğine dikkat çekti.

PERİ MASALININ BAŞROLÜ

Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak gösterilen Yeşil Burun Adaları'nın başarısında önemli pay sahibi olan Vozinha, kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Tecrübeli kaleci, sadece performansıyla değil sosyal medyada yakaladığı olağanüstü yükselişle de Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, Manuel Neuer, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı - Son Dakika

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