İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı

İran Milli Futbol Takımı, ABD\'de yine protestolarla karşılandı
21.06.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta protestolarla karşılandı. Göstericiler, İran'ın antrenman yaptığı tesisin girişinde ve takım otelinin önünde slogan attı. İranlı futbolculara ilk maç öncesinde de protesto gerçekleştirilmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'yla karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı.

İRAN'A BİR KEZ DAHA PROTESTOLU KARŞILAMA

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi. Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafile, kamp yapacakları otele giderken, protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

İLK MAÇTA DA TEPKİ GÖRMÜŞLERDİ

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

Dünya Kupası, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Cenaze yolunda feci kaza 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü

17:41
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
15:59
sviçre’deki barış görüşmelerinde ilk açıklama ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
sviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 17:53:26. #7.13#
SON DAKİKA: İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.