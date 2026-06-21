Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor - Son Dakika
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Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor

Icardi\'nin kabusu olmuştu! Süper Lig\'in eski takımına imza atıyor
21.06.2026 18:30
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Galatasaray'ın geçen sezon Fethiyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, Mauro Icardi'nin üst üste kullandığı iki penaltıda Arjantinli golcüye geçit vermeyen kaleci Arda Akbulut, 3. Lig ekibi Balıkesirspor ile anlaşmaya varmak üzere.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin üst üste kullandığı iki penaltıyı kurtararak dikkat çeken Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'un yeni takımı belli oluyor.

ADIM ADIM BALIKESİRSPOR'A

Bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden 3. Lig ekibi Balıkesirspor, 25 yaşındaki kaleci için Fethiyespor’la temaslarını olumlu sonuçlandırdı. Balıkesirspor’un transfer dönemindeki iddialı hamlelerinden biri olan bu anlaşmanın kısa sürede resmileşmesi bekleniyor. 

ICARDI'YE GEÇİT VERMEMİŞTİ

Trabzonspor altyapısında yetişen ve Bandırmaspor, Adanaspor, 1461 Trabzon formaları giyen Arda Akbulut, kupada Icardi’ye geçit vermeyerek adından söz ettirmişti.

Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Mauro Icardi, Arda Akbulut, Galatasaray, Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor - Son Dakika

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