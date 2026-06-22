Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru - Son Dakika
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

22.06.2026 13:18
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Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Duruşmada sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, savunması sırasında Kundakçı ailesinden özür dilemek istediğini belirterek, “Keşke bana olsaydı” dedi. Bu sözlerin ardından anne sanığa geber diye tepki gösterdi. Baba ise, Aleyna Kalaycıoğlu'na “Kubilay’ı merak etmiyorsun ama ‘Köpeğim sana emanet’ diye mesaj atıyorsun. Oğlumu neden merak etmedin?” diye sordu.

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜBBET HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

İLK DURUŞMA

İlk duruşma bugün İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN YORGUN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Kubilay Kaan Kundakçı davasında tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu duruşma salonuna ağlayarak getirildi. Aleyna Kalaycıoğlu, siyah tişörtle katıldığı duruşmada salonun ön bölümünde yerini aldı. Yanında infaz koruma memurunun bulunduğu görülen Kalaycıoğlu’nun yorgun olduğu dikkat çekti. Mahkeme heyeti tarafından sanıkların kimlik tespiti işlemleri yapıldı. Üniversite mezunu ve Aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söyledi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU: SİLAHIN PATLADIĞINI FAK ETMEDİM

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasını yaptı. Kadayıfçıoğlu, olay günü Aleyna Kalaycıoğlu’nun aracını ve köpeğini almak için olay yerine gittiklerini, araçta bulunan kişilerle tartışma yaşandığını öne sürdü. Kendisine küfür edildiğini ve göğsüne tekme savrulduğunu iddia eden sanık, müdahale ettiği sırada elindeki silahın ateş aldığını ancak silahın patladığını o an fark etmediğini söyledi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

SANIK ÖZÜR DİLEMEK İSTEDİ, ANNE "GEBER" DİYE BAĞIRDI

Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, savunması sırasında Kundakçı ailesinden özür dilemek istediğini belirterek, “Keşke bana olsaydı” dedi. Bu sözlerin ardından Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi sanığa geber diye tepki gösterdi.

"ÇOK HIZLI GELİŞTİ OLAY"

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında duygusal anlar yaşandı. Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı, mikrofonu alarak sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’na doğrudan soru yöneltti. Cemil Kundakçı, “Kamera görüntülerinde belinizden silahı çekmeniz 6 saniye sürüyor. Ancak burada anlatmanız 1,5 dakika sürdü. Olay bu kadar kısa sürede nasıl yaşandı?” diye sordu. Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, “Çok hızlı gelişti olay” yanıtını verdi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

ALEYNA KALAYCIOĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE

Kadayıfçıoğlu'nun ardından sanık kürsüsüne Aleyna Kalaycıoğlu geldi. Kalaycıoğlu, kendisine yöneltilen azmettirme iddialarını reddetti. Kubilay’ın annesi söz alarak Aleyna Kalaycıoğlu’na, “Sen benim çocuğumun ölümüne neden oldun” dedi. Anne, dosyada yer alan yazışmalara da değinerek, “Sen benim çocuğuma neden ‘ayakçı’ dedin?” diye sordu. Aleyna Kalaycıoğlu ise gözyaşları içinde, “Ben kahroldum. Ben öyle söylemedim. O ifadeyi yazan kişi abi olarak öyle yazmış” şeklinde yanıt verdi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NA ZOR SORU

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında müşteki baba Cemil Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Cemil Kundakçı, dosyadaki mesajlara atıfta bulunarak, “Kubilay’ı merak etmiyorsun ama ‘Köpeğim sana emanet’ diye mesaj atıyorsun. Oğlumu neden merak etmedin?” diye sordu. Aleyna Kalaycıoğlu ise, “Ben Kubilay’ın öldüğünü bilmiyordum” yanıtını verdi. Cemil Kundakçı son sorusunda, “Benim oğlum öldü ve sakin olan benim. Siz neden bu kadar karmaşık anlatıyor, neden panik yapıyorsunuz? Acısı olan benim” dedi. Aleyna Kalaycıoğlu ise, “Ben normalde de böyle konuşuyorum. Ayrıca Alaattin’e araçtan inmemesini söyledim” ifadelerini kullandı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Ümraniye, Magazin, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru - Son Dakika

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