TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı - Son Dakika
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TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

28.06.2026 22:19
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Venezuela'da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından bölgeye ulaşan AFAD ve TSK arama kurtarma ekipleri, La Guaira şehrinde yıkılan 14 katlı bir binanın enkazında mahsur kalan afetzedeleri kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı.

7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

AFAD VE TSK EKİPLERİ GÖREV ALIYOR

Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri La Paez Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

Bölgede çalışan İspanyol arama-kurtarma ekipleriyle de koordinasyon kuran ekipler gerekli arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

BÖLGE SAKİNLERİNDEN BİLGİ ALINDI

Bölge sakinleri yıkılan 14 katlı binada 43 dairenin bulunduğu ve 41 dairenin meskun olduğu bilgisini paylaştı.

TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

Enkazda daha önce canlı kurtarılanlar olduğunu söyleyen bölge sakinleri, enkazdan çıkarılan bir kişinin enkaz altında kalan diğer kişiler hakkında bilgi verdiğini de kaydetti.

TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

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Son Dakika TSK TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı - Son Dakika
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