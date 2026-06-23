Şanlıurfa'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürüldü

23.06.2026 12:51
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Şanlıurfa'da bir kadın, eşi tarafından öldürülerek penceredeki korkuluklara asıldı.

Şanlıurfa'da pencerenin demir korkuluklarında asılı halde bulunan kadının eşi tarafından öldürülerek asıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Emine K.'ye (41) ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürüldü

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Evde inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti. Eşiyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

Şanlıurfa'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürüldü

"İNTİHAR ETMİŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIM"

Mehmet Kurt'un ifadesinde, "Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu. Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi. Mehmet Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Emine Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Şanlıurfa'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürüldü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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