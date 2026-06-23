Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi
23.06.2026 13:30
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Fenomen Danla Bilic, yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Hastane odasından yaptığı paylaşım ile acil olarak ameliyata alındığını duyuran Bilic, operasyonun nedenine ilişkin detay vermedi.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve zamanla Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Danla Bilic, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. 

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! <a class='keyword-sd' href='/hastane/' title='Hastane'>Hastane</a> odasından ilk açıklama geldi

Özel hayatı, estetik operasyonları ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi

"ACİL AMELİYATA ALINDIM"

Fenomen isim, paylaşımında "Bir önceki storyden sonra acil ameliyata alındım" ifadelerini kullandı. Ancak Danla Bilic, ameliyatın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu paylaşımın ardından takipçileri fenomen ismin sağlık durumunu merak etmeye başladı.

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi

DAHA ÖNCE DE ZOR GÜNLER YAŞAMIŞTI

Danla Bilic, yaklaşık 4 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Kullanılan dolgu maddesinin vücudunda enfeksiyona yol açtığını açıklayan Bilic, süreç boyunca birçok operasyon geçirmiş ve takipçilerine "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" uyarısında bulunmuştu.

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi

AMELİYATIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Acil olarak ameliyata alındığını açıklayan Danla Bilic'in operasyonunun nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ünlü fenomenin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi - Son Dakika
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