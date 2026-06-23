Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve zamanla Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Danla Bilic, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi.

Özel hayatı, estetik operasyonları ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.

"ACİL AMELİYATA ALINDIM"

Fenomen isim, paylaşımında "Bir önceki storyden sonra acil ameliyata alındım" ifadelerini kullandı. Ancak Danla Bilic, ameliyatın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu paylaşımın ardından takipçileri fenomen ismin sağlık durumunu merak etmeye başladı.

DAHA ÖNCE DE ZOR GÜNLER YAŞAMIŞTI

Danla Bilic, yaklaşık 4 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Kullanılan dolgu maddesinin vücudunda enfeksiyona yol açtığını açıklayan Bilic, süreç boyunca birçok operasyon geçirmiş ve takipçilerine "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" uyarısında bulunmuştu.

AMELİYATIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Acil olarak ameliyata alındığını açıklayan Danla Bilic'in operasyonunun nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ünlü fenomenin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.