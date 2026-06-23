Erdoğan\'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti\'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu’nca düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şen, son günlerde CHP’de oluşan ikili yapı çerçevesinde paylaşılan bazı kamuoyu araştırma sonuçlarıyla ilgili soru üzerine, “CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. 2024 Aralık’tan bu yana birinci partiyiz” diye konuştu.

"2024'TEN BERİ YÜKSELİŞTEYİZ"

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Şen, anketlerde 2024 ekim ayı dolayında 6-7 aylık bir sürede ikinci parti durumu olduğunu belirtti. Mustafa Şen, "Onu 2024 aralık itibarıyla düzelttik. Geçen hafta rakamları çok net. 37-38 gibi görünüyoruz son araştırmalarda, son haftalarda. 2024 aralık ayından beri yükselişteyiz. Bu bizim için şaşırtıcı değil. 40-50’ler almış partiyiz. Başka partilerin ne yaptığı bizi gerçekten ilgilendirmiyor" dedi.

"BİZİ TAKİP EDEN İKİNCİ PARTİ YÜZDE 26-27’LERDE"

AK Parti’nin sürekli yükselişte olduğunu kaydeden Şen, diğer partilerin durumlarını da şöyle paylaştı:

"Bizi takip eden ikinci parti yüzde 26-27 dolayında. Üçüncü parti 9-10, sonraki parti 7-8’lerde geziniyor. Bunun bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bazılarının aç tavuk gibi kendilerini tahıl ambarında gördüğünü net söyleyeyim. 'Şu kadar alıyorlar, bu kadar alıyorlar' diye öyle bir toplumsal, siyasal yapı yok. Herkese kendi siyasetini üretmesini tavsiye ediyoruz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HER AY ÖLÇÜYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, "Terörsüz Türkiye araştırmanız oldu mu?" sorusuna, "Sürekli, her ay birbirini takip edecek şekilde ölçüyoruz. Baştan beri milletin bizden beklediği hayırlı sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama döneminde olacak. Millet bize ‘bu işi bitirin’ diyor. Bizim çok ciddi işimiz var halletmemiz gereken ve o nedenle CHP adasında olanlar bizi ilgilendirmiyor. Bölgede huzuru, güveni halk satın almış. Bu iş bitecek. Ve Cumhurbaşkanımızın hem cumhurbaşkanı hem başkomutan olarak net tavrı budur. Bu iş bitecek. Halk net şekilde istiyor" yanıtını verdi.

"YASA İÇİN MECLİS BU YASAMA DÖNEMİNDE GEREĞİNİ YAPAR"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemeyle ilgili, "Bu yasama döneminde hayırlı neticeye kavuşur" ifadelerini kullanan Şen, "Meclis gereğini yapar hale gelir diye düşünüyorum. Bunun karşılığında terör örgütü de gereğini yapmalı tabi" değerlendirmesinde bulundu.