Diyarbakır'da Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Diyarbakır\'da Yaşlı Adam Ölü Bulundu
22.06.2026 20:43
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Çermik'te yalnız yaşayan 60 yaşındaki Adil Aslan, evinin önünde asılı bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam, evinin önündeki korkuluklarda ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adil Aslan'ı (60) evinin önündeki korkuluklarda asılı olarak gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Adil Aslan, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Çermik, Şiddet, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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