Diyarbakır\'da Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam, evinin önündeki korkuluklarda ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adil Aslan'ı (60) evinin önündeki korkuluklarda asılı olarak gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR