Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
23.06.2026 10:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında kabine, Meclis ve bürokrasiye yönelik net mesajlar verdi. Haberler.com Ankara temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgilere göre kurmaylarından güçlü bir koordinasyon beklediğinin altını çizen Erdoğan, "Siyasete kulak tıkayan icranın başarı şansı yoktur. Hiç kimse başına buyruk hareket edemez" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında teşkilatlara, kabine üyelerine, milletvekillerine ve bürokrasiye yönelik oldukça kritik değerlendirmelerde bulundu. Tüm kurmaylarına "Birbirinizle koordineli çalışın" talimatı veren Erdoğan'ın, toplantıda net çizgiler çektiği öğrenildi.

"HİÇ KİMSE BAŞINA BUYRUK HAREKET EDEMEZ"

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısının açılışında yaptığı konuşmada ekip çalışmasının ve uyumun önemine vurgu yaptı. Görevdeki isimlerin bireysel hareket etmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Kabinede, partide, Meclis’te, bürokraside görev verdiğimiz hiç kimse başına buyruk hareket edemez. 'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışının bizde yeri yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

"SİYASETE KULAK TIKAYAN İCRANIN BAŞARI ŞANSI YOKTUR"

Siyaset kurumu ile icra makamları arasındaki ilişkinin kopmaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, millete hizmet yolunda her kademenin sorumluluğunu hatırlattı. Siyasetçilerin dışlanmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Erdoğan'ın, kurmaylarına şu sözlerle seslendiği öğrenildi:

"Her arkadaşımız önce kendini oraya getiren iradeye, sonra da millete karşı sorumludur. Siyasete kulak tıkayan icranın başarı şansı yoktur. İcrayı yok sayan siyaset de millete hizmet edemez. Bilhassa siyaset kurumunun dışlanmasına, icraat makamında olanların siyasetçiyle arasına mesafe koymasına toleransımız olamaz."

"ŞİKAYETLERİN VE EKSİKLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Toplantıda ayrıca parti kademeleri, kabine ve bürokrasi arasında güçlü bir eşgüdüm olması gerektiğini bir kez daha yineleyen Erdoğan, sahadan gelen geri bildirimlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kurulumuz, kabinemiz, bürokrasi her kademede birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan güçlü bir koordinasyon bekliyorum. Tarafımıza iletilen şikayetlerin, tespit ettiğimiz eksiklerin üzerine gideceğimizin bilinmesini istiyorum" diyerek sözlerini tamamladığı ifade edildi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti - Son Dakika
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