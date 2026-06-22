Bodrum\'da Bıçaklı Saldırı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde elinde 20 santim uzunluğunda bıçak bulunan B.Y., bir işletmede oturan husumetlilerine saldırdı. Gruptakiler de sopalarla kendilerini savunurken yaşanan arbede, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Türkkuyusu Mahallesi Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y., husumetli olduğu T.D., M.K.G., İ.M.Y., G.K. ve E.K.'nin bulunduğu işletmeye gelerek, elindeki ekmek bıçağıyla saldırdı. Karşı taraf da ellerine geçirdikleri sopalarla kendilerini korumaya çalıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, B.Y.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye götürülen B.Y.'nin yapılan doktor kontrolünde 2.7 promil alkollü olduğu, kolunda yüzeysel kesik bulunduğu belirlendi.

Yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin bıçakla olay yerine geldiği, diğer grubun ise sopa ile kendilerini korumaya çalıştığı, dükkan kepengini kapatıp ardından tekrar açarak saldırıları savuşturmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.