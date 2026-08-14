Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye - Son Dakika
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Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye

Bahçeli\'den AK Parti\'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye
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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik çiçeği gönderdi. Geleneği bozmayan Bahçeli'nin Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlama alanına yolladığı çelenk, kırmızı, beyaz ve AK Parti'nin 25. yaşını simgeleyen turuncu karanfillerle süslendi.

14 Ağustos 2001’de kurulan ve Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan AK Parti, 25. yaşını Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara sesleneceği tarihi program öncesinde alana ulaşan özel bir jest dikkat çekti.

DEV ÇELENK TÖREN ALANINDA 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik çiçeği yolladı. Başkent Millet Bahçesi’ndeki tören alanına getirilen dev çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle bezendi. Çelengin alt kısmına ise AK Parti’nin çeyrek asırlık simgesi haline gelen beyaz ve turuncu karanfillerle "25" rakamı işlendi.

GELENEK 25. YILDA DA BOZULMADI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümleri ve özel kongre gibi önemli programlarına çelenk gönderme geleneğini partinin 25. yaş gününde de sürdürmüş oldu. İttifakın birlik mesajını pekiştiren bu jest, alandakiler tarafından ilgiyle karşılandı.

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Son Dakika Güncel Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye - Son Dakika
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