Bahçeli\'den AK Parti\'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye

14 Ağustos 2001’de kurulan ve Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan AK Parti, 25. yaşını Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara sesleneceği tarihi program öncesinde alana ulaşan özel bir jest dikkat çekti.

DEV ÇELENK TÖREN ALANINDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik çiçeği yolladı. Başkent Millet Bahçesi’ndeki tören alanına getirilen dev çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle bezendi. Çelengin alt kısmına ise AK Parti’nin çeyrek asırlık simgesi haline gelen beyaz ve turuncu karanfillerle "25" rakamı işlendi.

GELENEK 25. YILDA DA BOZULMADI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümleri ve özel kongre gibi önemli programlarına çelenk gönderme geleneğini partinin 25. yaş gününde de sürdürmüş oldu. İttifakın birlik mesajını pekiştiren bu jest, alandakiler tarafından ilgiyle karşılandı.