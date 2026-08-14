Tersanede Zehirli Gaz Faciası: 8 Ölü

Bangladeş'in Chittagong bölgesindeki tersanede eski bir geminin sökümü sırasında meydana gelen kazada çok sayıda işçi zehirli gaza maruz kaldı. Olayda 8 işçi yaşamını yitirirken, 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

GEMİ SÖKÜMÜ SIRASINDA ZEHİRLİ GAZA MARUZ KALDILAR

Dhaka Tribune'un haberine göre, yetkililer kazanın eski bir geminin sökümü sırasında meydana geldiğini açıkladı. Kapalı alanda çalışan işçilerin zehirli gaza maruz kaldığı belirtildi.

Zehirli gazdan etkilenen işçilerden 8'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 işçi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İŞÇİLERDEN ACİL MÜDAHALE TEPKİSİ

Tesis çalışanları ise kazanın ardından tersanedeki acil tıbbi müdahale imkanlarının yetersiz olduğunu savundu. İşçiler, tesiste ambulans bulunmaması nedeniyle yaralıların hastaneye nakledilmesinin geciktiğini ifade etti.

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.