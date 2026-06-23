Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti

Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
23.06.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'deki 18 saatlik ilk tur görüşmeler sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın uzun vadeli ve üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini açıklayan Trump, bu şart olmadan müzakerelerin sürmeyeceğini belirtti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını ve yaptırım muafiyetlerinden doğacak fonların ABD kontrolündeki hesaplarda tutulacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın geleceğe dönük kapsamlı nükleer denetimlere onay verdiğini duyurdu.

Trump paylaşımında, "İran, gelecekte süresiz şekilde en üst düzey nükleer denetimleri tamamen kabul etti. Bu, nükleer dürüstlüğü garanti altına alacak. Eğer bunu kabul etmeselerdi, başka hiçbir müzakere olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Açıklama, son haftalarda İsviçre'de yürütülen ABD-İran görüşmelerinin ardından geldi. ABD yönetimi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerini yeniden kabul etmesini diplomatik sürecin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ DÖNEM

Trump, dünyanın enerji arzı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda da önemli mesajlar verdi. ABD Başkanı, İran ile varılan mutabakat kapsamında boğazın açık kalmasına izin verdiğini ve yeni bir deniz ablukasına gitmeyeceklerini söyledi. Ancak ABD donanmasının bölgede varlığını sürdüreceğini belirterek gerektiğinde ablukanın yeniden uygulanabileceğini vurguladı.

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın en önemli maddelerinden biri de Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığına yeniden açılması olarak görülüyor.

YAPTIRIM MUAFİYETLERİ KONTROLLÜ SERBEST BIRAKILACAK

Trump'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise İran'a yönelik mali düzenlemeler oldu. Trump, ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılacak fonların doğrudan İran'ın kullanımına bırakılmayacağını belirtti. Buna göre söz konusu kaynaklar ABD kontrolündeki emanet hesaplarında tutulacak ve yalnızca gıda ile tıbbi malzeme alımlarında kullanılabilecek. Trump, bu fonlarla özellikle ABD'li çiftçilerden mısır, buğday ve soya fasulyesi satın alınacağını söyledi.

İRAN'DAN TEMKİNLİ MESAJ

Trump'ın açıklamalarına karşın İran cephesinden daha temkinli mesajlar geliyor. İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer tesislerde yapılacak denetimlerin ülkenin ulusal güvenlik mekanizmaları ve parlamento onayına bağlı olduğunu açıkladı. Ayrıca saldırılarda zarar gören bazı tesislerin denetime açılmasının henüz netleşmediği belirtildi.

Uzmanlar, tarafların nükleer denetimler konusunda prensipte uzlaşmış görünmesine rağmen uygulama ayrıntıları üzerinde müzakerelerin devam ettiğine dikkat çekiyor.

ORTA DOĞU'DA GERİLİMİ DÜŞÜRECEK ADIM

Son haftalarda Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda ABD ile İran arasında nükleer program, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı'nın kullanımı gibi kritik başlıklarda ilerleme sağlandı. Tarafların önümüzdeki 60 günlük süreçte daha kapsamlı bir anlaşma için teknik görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, İsviçre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası’ndan çekildi Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi
İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:18
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:02
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı Fransa’da en az 18 kişi hayatını kaybetti
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 15:15:36. #7.13#
SON DAKİKA: Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.