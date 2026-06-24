Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı - Son Dakika
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Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
24.06.2026 08:45
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Rock müziğin ası kızı olarak bilinen ve bir dönemin popüler rock yıldızlarından biri olan Özlem Tekin yıllar sonra kameralara yakalandı. Yıllar önce şöhret hayatını geride bırakarak köye yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Tekin Bodrum Gündoğan'da görüntülendi. Kameraları gören Tekin kısa süreli panik yaşadı.

Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Özlem Tekin, kariyerinin zirvesindeyken aldığı sürpriz kararla sanat hayatına ara vermiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tekin, son albümünü 2015 yılında yayımlamıştı.

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

KÖY HAYATINI TERCİH ETTİ

Müziğe ara verdikten sonra Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen Özlem Tekin, uzun yıllar sakin bir yaşam sürdü. Bir dönem çiftlik hayatı yaşayan sanatçının daha sonra Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına taşındığı iddia edilmişti. Tekin'in ayrıca Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası olarak görev yaptığı da öğrenilmişti.

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

YILLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Umut Ünver'in haberine göre uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Özlem Tekin, Bodrum Gündoğan'da evinin bahçesinde oturduğu sırada görüntülendi.

Uzun yıllardır ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı, kameraları fark ettikten sonra kısa süreli panik yaşadı. Görüntü vermek istemeyen Tekin'in soruları yanıtsız bırakarak içeri geçtiği aktarıldı.

İşte Özlem Tekin'in son hali:

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Özlem Tekin, Ünlüler, Magazin, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Özlem Tekin Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı - Son Dakika

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