Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Özlem Tekin, kariyerinin zirvesindeyken aldığı sürpriz kararla sanat hayatına ara vermiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.
"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tekin, son albümünü 2015 yılında yayımlamıştı.
Müziğe ara verdikten sonra Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen Özlem Tekin, uzun yıllar sakin bir yaşam sürdü. Bir dönem çiftlik hayatı yaşayan sanatçının daha sonra Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına taşındığı iddia edilmişti. Tekin'in ayrıca Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası olarak görev yaptığı da öğrenilmişti.
Umut Ünver'in haberine göre uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Özlem Tekin, Bodrum Gündoğan'da evinin bahçesinde oturduğu sırada görüntülendi.
Uzun yıllardır ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı, kameraları fark ettikten sonra kısa süreli panik yaşadı. Görüntü vermek istemeyen Tekin'in soruları yanıtsız bırakarak içeri geçtiği aktarıldı.
Son Dakika › Özlem Tekin › Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı - Son Dakika
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