Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tartışma yaratan bir video, modern dünyada stresle mücadele etmenin en sıra dışı yollarından birini gözler önüne serdi. "Inside The Women's Anger Retreat" (Kadınların Öfke Kampının İçinden) başlığıyla paylaşılan görüntülerde, orta yaş krizindeki kadınların katıldığı lüks öfke yönetimi kampları gündeme oturdu.

ÇIĞLIKLAR VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Videoda, "İyi kız artık yok" (The good girl is gone) sloganıyla düzenlenen kamptan çarpıcı anlar yer alıyor. Genellikle doğayla iç içe, lüks kamp alanlarında (glamping) bir araya gelen kadınlar, rehberler eşliğinde içlerindeki bastırılmış öfke, stres ve hayal kırıklıklarını dışarı vuruyor.

Katılımcıların dizlerinin üzerine çökerek önlerindeki yastıklara tüm güçleriyle vurduğu, dakikalarca ağlayarak çığlık attığı ve adeta bir sinir krizi anını canlandırdığı anlar dikkat çekiyor. Seanslar sırasında diğer katılımcılar ve kamp liderleri de çığlık atan kadınlara sarılarak veya ellerini başlarına koyarak onlara destek olmaya çalışıyor.

YASTIK DÖVMENİN BEDELİ SERVET DEĞERİNDE

Sosyal medyada viral olan bu arınma (katarsis) ritüelleri, kullanıcıları da ikiye böldü. Birçok kişi modern yaşamın getirdiği yoğun stres, tükenmişlik sendromu ve orta yaş krizinin kadınlar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu, bu tarz kampların psikolojik bir deşarj sağladığını savundu.

Buna karşın, kampların fahiş fiyatlarını eleştirenlerin sayısı da az değil. 80 bin doları (3 milyon 720 bin TL) bulan bu lüks "öfke kampları", bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Zenginlerin yeni lüks aktivitesi", "Yastık dövmek ve bağırmak için bir servet ödemek" sözleriyle tiye alındı.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Uzmanlar ise bu tür kontrol altındaki öfke boşalımlarının geçici bir rahatlama sağlayabileceğini ancak kronik stres ve psikolojik sorunlar için profesyonel terapilerin yerini tutamayacağını belirtiyor.