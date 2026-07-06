Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Batman İl Başkanlığına atanan Yılmaz Özkanat'ın göreve başlamasının ardından parti binasının tahrip edildiği ortaya çıktı.
CHP Batman İl Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz Özkanat, göreve başlamasının ardından il başkanlığı binasında incelemelerde bulundu. Özkanat ve beraberindekiler, binadaki tahribatı gözler önüne serdi. Binada onarım çalışmalarına kısa sürede başlanılacağı bildirildi. - BATMAN
Son Dakika › Politika › CHP Batman Binada Tahribat Tespit Edildi - Son Dakika
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