CHP Batman Binada Tahribat Tespit Edildi - Son Dakika
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CHP Batman Binada Tahribat Tespit Edildi

CHP Batman Binada Tahribat Tespit Edildi
06.07.2026 21:30
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CHP Batman İl Başkanı Yılmaz Özkanat, göreve başladıktan sonra binada tahribat buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Batman İl Başkanlığına atanan Yılmaz Özkanat'ın göreve başlamasının ardından parti binasının tahrip edildiği ortaya çıktı.

CHP Batman İl Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz Özkanat, göreve başlamasının ardından il başkanlığı binasında incelemelerde bulundu. Özkanat ve beraberindekiler, binadaki tahribatı gözler önüne serdi. Binada onarım çalışmalarına kısa sürede başlanılacağı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Batman, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Batman Binada Tahribat Tespit Edildi - Son Dakika

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