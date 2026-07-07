Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular

Kosta Rika'da vahşi cinayet: Sosyal medya fenomeni Gabriela Sanarrusia Chavarria ve erkek arkadaşı yatak odalarında kurşun yağmuruna tutuldu. Kosta Rika'nın La Cruz bölgesinde meydana gelen korkunç olayda, Instagram ve TikTok platformlarında geniş bir kitleye sahip olan 28 yaşındaki içerik üreticisi Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarria ile 30 yaşındaki erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea, evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gece yarısı çiftin ikamet ettiği eve zorla giren kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, doğrudan yatak odasına yönelerek yataklarında uyumakta olan talihsiz çifti acımasızca kurşun yağmuruna tuttu. Komşuların silah seslerini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ZANLILARIN ARACI TARLADA YANMIŞ BULUNDU

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş bir tarlada tamamen yanmış bir araç buldu. Yapılan ilk incelemelerde, saldırganların kaçış için bu cipi kullandıkları ve ardından delilleri karartmak amacıyla aracı ateşe vererek tarlaya terk ettikleri tespit edildi. Güvenlik güçleri, aracın tescil kayıtları üzerinden faillerin kimliğine ulaşmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kosta Rika Adli Soruşturma Organı (OIJ) yetkilileri, cinayetin işlenme şekli ve sergilenen profesyonellik nedeniyle olayın bir soygun olmadığını, organize suç örgütleri arasında bir "hesaplaşma" olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hayatını kaybeden fenomen Chavarria'nın geçmişte iki farklı silahlı saldırıdan yaralı kurtulduğu ve eski ortaklarının uyuşturucu ticareti bağlantıları bulunduğu öğrenildi. Polisin çifte cinayetle ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürerken, trajik ölüm sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.