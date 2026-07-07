Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
07.07.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 yaşındaki ünlü fenomen Gabriela Sanarrusia Chavarria ile sevgilisi, yatak odalarında uyudukları sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kosta Rika'da vahşi cinayet: Sosyal medya fenomeni Gabriela Sanarrusia Chavarria ve erkek arkadaşı yatak odalarında kurşun yağmuruna tutuldu. Kosta Rika'nın La Cruz bölgesinde meydana gelen korkunç olayda, Instagram ve TikTok platformlarında geniş bir kitleye sahip olan 28 yaşındaki içerik üreticisi Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarria ile 30 yaşındaki erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea, evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gece yarısı çiftin ikamet ettiği eve zorla giren kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, doğrudan yatak odasına yönelerek yataklarında uyumakta olan talihsiz çifti acımasızca kurşun yağmuruna tuttu. Komşuların silah seslerini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ZANLILARIN ARACI TARLADA YANMIŞ BULUNDU

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş bir tarlada tamamen yanmış bir araç buldu. Yapılan ilk incelemelerde, saldırganların kaçış için bu cipi kullandıkları ve ardından delilleri karartmak amacıyla aracı ateşe vererek tarlaya terk ettikleri tespit edildi. Güvenlik güçleri, aracın tescil kayıtları üzerinden faillerin kimliğine ulaşmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kosta Rika Adli Soruşturma Organı (OIJ) yetkilileri, cinayetin işlenme şekli ve sergilenen profesyonellik nedeniyle olayın bir soygun olmadığını, organize suç örgütleri arasında bir "hesaplaşma" olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hayatını kaybeden fenomen Chavarria'nın geçmişte iki farklı silahlı saldırıdan yaralı kurtulduğu ve eski ortaklarının uyuşturucu ticareti bağlantıları bulunduğu öğrenildi. Polisin çifte cinayetle ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürerken, trajik ölüm sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cinayet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 18:09:12. #7.12#
SON DAKİKA: Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.