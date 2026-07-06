Samsun'da Kamyon Devrildi, Şoför Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde freni boşalması sonucu devrildiği öne sürülen hafriyat kamyonunun şoförü Necdet Bolat (62), hayatını kaybetti. Bolat'ın ölüm haberini alıp gelen yakınları gözyaşı döküp, feryat etti.

Kaza, Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Necdet Bolat'ın kullandığı taşeron firmaya ait 55 BDJ 56 plakalı hafriyat kamyonunun, iddiaya göre yokuşta freni boşaldı. Elektrik direğine çarpan kamyon devrilip, yan yattı. Kamyona yüklü taşlar, düşerek yanındaki eve de zarar verdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen yakınları ağlayarak feryat etti. Bolat'ın yakınlarını, jandarma personeli teskin etmeye çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,