Macron, Suriye'yi Ziyaret Eden İlk AB Lideri - Son Dakika
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Macron, Suriye'yi Ziyaret Eden İlk AB Lideri

Macron, Suriye\'yi Ziyaret Eden İlk AB Lideri
06.07.2026 21:53
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Esad sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk AB ülkesi lideri oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye geldi. Macron, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi lideri oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Macron ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılandı. Macron, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi lideri olurken, aynı zamanda 2009 yılından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Macron, sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Buraya, Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Macron, iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Görüşmelerde Suriye'nin yeniden inşası başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulardaki son gelişmeler ile çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanlarının ayrıntılı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Macron'a ziyareti sırasında TotalEnergies ve Fransız konteyner taşımacılığı grubu CMA CGM'nin CEO'ları da dahil olmak üzere iş dünyasının önde gelen isimleri eşlik ediyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

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