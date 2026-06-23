Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı - Son Dakika
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Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

Van\'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
23.06.2026 12:35
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Van'ın Erciş ilçesinde, sivil bir hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki askeri araca çarpması sonucu 1 jandarma şehit oldu, sürücü ve 4 asker yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Erciş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada, 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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